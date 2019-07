Motociclismo Queda impede ‘Kiko’ Maria de repetir triunfo no Estoril Por

Francisco ‘Kiko’ Maria abordava a prova do fim de semana no Circuito do Estoril apostado em repetir o triunfo em PréMoto3, mas uma queda, de que resultaram ferimentos na mão direita, impediram-no de tal objetivo.

O jovem piloto do Moto Action Team seguia destacado na dianteira e já “só pensava em controlar” quando teve o azar de cair. Mesmo fisicamente inferiorizado, chegou ao fim e amealhou mais 10 pontos, reforçando a liderança do campeonato.

A sorte não quis nada com o Campeão nacional de PréMoto3, que teve a possibilidade de repetir os triunfos registados nas primeiras três jornadas do Campeonato Nacional de Velocidade de 2019. Mesmo assim, conseguiu pontuar e reforçou a liderança, dispondo agora de 85 pontos.

‘Kiko’ caiu sobre o lado esquerdo quando seguia na frente, a meio da corrida e já depois de ter conseguido aproximar-se dos seus melhores registos na pista cascalense (1m53,303s). Rodava com uma vantagem de cerca de 12 segundos sobre o seu mais direto opositor, o espanhol Marco Diaz, que se estreou em Portugal com a Minarelli GP3 que até há pouco foi utilizada por David Ferreira, o ainda segundo classificado no Nacional, agora a 25 pontos do líder.

Apesar de condicionado por ferimentos na mão e no braço esquerdo, ‘Kiko’ Maria “quis prosseguir”, apenas com a mão direita e sem mudanças, procurando “conquistar mais uns pontos” na luta pelo título. Assim rodou com a sua BeÓn/Yamaha 250 durante a segunda metade da corrida e acabou por ser 6.º entre os pilotos de PréMoto 3.

“Nada fazia prever uma coisa daquelas… Ainda agora não consigo explicar. Não estava pressionado e já só pensava em encontrar o ritmo certo para controlar a corrida. Não tive sorte…”, declarou depois de passar pelo hospital da prova o jovem piloto.

‘Kiko’ mostrou-se “preocupado” com o “pouco tempo” de recuperação que tem para alinhar, no próximo fim de semana, na quarta prova do ESBK – Campeonato de Espanha Cetelem de Superbike, no circuito MotorLand, em Aragão.

“Os mecânicos da equipa Moto Action Team são super-profissionais e sei que vou ter uma máquina que me dá totais garantias. Só espero que também eu, fisicamente falando, esteja à altura, para poder dar o meu melhor”, acrescentou.

O Nacional de Velocidade volta ao circuito do Estoril depois de férias, a 21 e 22 de setembro, para a quinta e penúltima prova do calendário.