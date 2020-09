Mundo Queda de avião na Ucrânia faz pelo menos 20 mortos (vídeo) Por

Um avião militar ucraniano caiu hoje junto à cidade de Chuhuiv, na região de Kharkiv, no leste do país e já perto da fronteira com a Rússia.

As primeiras informações apontam para a existência de 20 mortos.

Em comunicado, o Ministério do Interior revelou que a bordo seguiam 24 pessoas, confirmou os 20 óbitos e acrescentou que duas pessoas sobreviveram, embora com queimaduras graves em 90 por cento do corpo.

O Ministério nada refere sobre as outras duas pessoas.

Segundo a agência Unian, a bordo estavam militares da Universidade da Força Aérea Kharkiv, que realizavam um voo de treino.