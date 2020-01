Motociclismo Queda atrasa Fausto Mota Por

Fausto Mota não teve a sorte pelo seu lado na quinta etapa do 42º Rali Dakar, que hoje se disputou entre Al-`Ula e Há’il, na Arábia Saudita, ao sofrer uma queda que o fez perder tempo.

O piloto da XRAIDS Team não foi além do 46º lugar na especial de 353 km, que o fez cair para a oitava posição da classe maratona e o 36º posto da ‘geral’ da competição de motos.

Fausto Mota sentiu bem as dificuldades do percurso, e apesar de ter redobrado os cuidados não conseguiu evitar uma queda: “Vou seguindo à cautela, com prudência, quando posso arrisco mais, mas com cuidado para não comprometer a corrida. Vinha a andar bem e tudo corria dentro da normalidade, mas uma queda atrasou um pouco o meu andamento”.

“Não foi nada demais”, frisa o piloto do Marco de Canaveses suliblinhado: “Continuamos bem e estamos prontos para amanhã”. Isto num dia em que Fausto Mota concluiu a tirada na 11ª posição da classe maratona.

Amanhã disputa-se a sexta etapa da 42ª edição do Rali Dakar 2020. Os pilotos terão de enfrentar uma jornada de 830 km dos quais 478 serão disputados ao cronómetro, num percurso 100% de areia que ligará Ha’il a Riade. Estará em vantagem quem já estiver habituado ao deserto do Sahara.