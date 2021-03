Nas Notícias “Que o desconfinamento não seja um avanço para um recuo”, alerta Marcelo Por

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, adianto que “é muito provável” que o estado de emergência seja prolongado até meados de maio, para evitar os “avanços e recuos” no combate à pandemia de covid-19.

“Havendo um plano de desconfinamento até maio, quer dizer que há atividades confinadas parcialmente até maio e, portanto, é muito provável que haja estado de emergência a acompanhar essa realidade”, adiantou o chefe de Estado, à margem da visita a uma escola básica, em Lisboa.

“Além desta renovação que é praticamente certa, é provável que haja outras renovações, dependendo do plano de desconfinamento”, acrescentou.

O objetivo é evitar os “avanços e recuos” no combate à pandemia, nomeadamente um terceiro confinamento.

“É fundamental que os portugueses, quer no período que se avizinha da Páscoa, quer depois, com a abertura progressiva, compreendam a importância do passo que está a ser dado”, avisou.

“Todos nós queremos que seja um passo o mais definitivo possível, que nãos seja um avanço para um recuo, porque já tivemos essa experiência antes”, insistiu o Presidente, lembrando que, numa altura em que Portugal está a desconfinar, outros países europeus, como a Itália, estão novamente em confinamento.