Nas Notícias Que cuidados devemos ter na compra de bilhetes de forma segura para concertos e festivais? Por

Aprenda a detetar possíveis burlas na aquisição de ingressos para concertos e festivais

A compra de bilhetes para concertos, festivais ou outros espetáculos a particulares não é proibida, desde que a transação não vise o lucro económico. Mas não raras vezes são noticiados casos de pessoas que acabam por cair em burlas com a venda de bilhetes falsos. Saiba que cuidados deve ter na compra de bilhetes para concertos e festivais.

Existem algumas dicas e conselhos que deve seguir quando está a comprar bilhetes para perceber se um ingresso é falso ou verdadeiro para determinado concerto, festival ou espetáculo.

O primeiro grande conselho a dar é de que deve sempre optar por comprar os bilhetes nos promotores oficiais dos eventos ou então nas lojas autorizadas para o efeito. Se o faz online, confira se está no site oficial da marca que vai organizar o evento ou dos seus parceiros oficiais.

Se optar por comprar a terceiros, tente verificar o preço que lhe é pedido. Comparar o preço a que o bilhete está à venda com a bilheteira oficial é uma boa forma de perceber se está a comprar ‘gato por lebre’.

Se um ingresso custa 70 euros, por exemplo, e se encontra um bilhete a 38 euros, ou a pessoa está disposta a perder muito dinheiro ou então o bilhete poderá ser falso.

Importante para não se ser enganado na compra de bilhetes para concertos, festivais ou espetáculos é conferir as datas e os lugares ou espaços que ficam indicados. Algumas pessoas acabam por ser enganadas na compra de bilhetes falsos pois as indicações inscritas no ingresso não são rigorosas e podem existir filas ou cadeiras que não constam nos locais onde o evento decorre.

Procure comparar a aparência do bilhete que está tentado a comprar com o modelo do ingresso disponibilizado pelos meios de divulgação do evento. Geralmente, os ingressos falsos têm inscrições incorretas.

Comprar bilhetes através das redes sociais

Nos últimos anos há quem desenvolva esforços para promover a compra de ingressos para concertos, festivais ou espetáculos através das redes sociais. Um dos casos mais comuns são as pessoas que comprar bilhetes e depois, por algum motivo, acabam por desistir e querem vender o bilhete.

É fundamental que conheça a pessoa que está a vender o ingresso ou, pelo menos, que alguém a conheça. É sempre uma boa prática cruzar informações com amigos em comum.

Se for um desconhecido, é essencial ativar os alertas de cuidado e tentar obter informação sobre a pessoa que quer vender. Pesquisas no Google ou em outras redes sociais do perfil indicado podem ser úteis para perceber se existem queixas relacionadas com aquela pessoa ou se esta é mesmo verdadeira. E se for, se há queixas ou não junto da mesma e das suas práticas.

Estar preparado para eventuais práticas enganadoras ou fraudulentas é fundamental para não cair no conto do vigário.

Por isso, é também muito recomendado que tenha cuidado com as tansações que faz, isto se a compra for efetuada online. Certifique-se de que faz a compra através de dispositivos seguros e de que apenas partilha informação essencial.

Não use redes públicas de internet, até porque poderá ser necessário o recurso a meios de pagamento, quase certo.

Para quem quer comprar bilhetes para um concerto, festival ou espetáculo, adquirir ingressos em lojas sediadas em países da União Europeia, embora não sendo um garante de 100 por cento de sucesso, ajuda quando em situações de eventuais burlas pois a legislação europeia da comunidade tem acauteladas medidas que visam defender os consumidores lesados.

No caso da compra de bilhetes ser realizada em plataformas online, não se esqueça das melhores práticas de cibersegurança e apenas faça transações em sites com o endereço https:// e o símbolo de cadeado antes do endereço.

Estar sempre ciente de que pode existir algum tipo de indício de que pode estar a cair numa fraude é bom para mantê-lo desperto para qualquer eventualidade. E nada melhor do que estar sempre à procura de perceber a credibilidade do vendedor mas também outras dicas nas compras online.

Ainda no lote de dicas para comprar bilhetes em segurança para concertos, festivais e espetáculos, é uma ótima prática guardar os documentos que lhe são enviados pelo vendedor do ingresso. No caso de se tratar de um bilhete falso, poderá usar todas as informações lá constantes para fazer queixa nas autoridades para tentar apanhar o burlão.

Tentar entrar com bilhete falso em algum espetáculo pode originar um procedimento junto das autoridades que depois tentam perceber se a pessoa que tenta aceder ao espetáculo estava ciente do que estava a fazer ou se foi vítima de burla ou fraude.

Vigilância da ASAE

Uma das situações que mais deixam confortáveis os consumidores são as vigilâncias que os inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) costumam fazer para perceber se há venda de ingressos por parte de sites fraudulentos.

O trabalho é constante mas intensifica-se sobretudo, por exemplo, quando estão previstos concertos de bandas mediáticas e internacionalmente famosas.

Ter as autoridades com uma vigilância atenta é um garante para os interessados em comprar bilhetes de forma segura.

E nunca coloque de parte esta ideia: não compre o primeiro ingresso que lhe aparece. Avalie.

Não se esqueça ainda de que, em Portugal, está tipificado o crime de especulação. Este ocorre, recorde-se, quando há venda de bens ou a prestação de serviços por preços superiores aos fixados.