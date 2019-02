Quatro pessoas mortas em Cabo Delgado, Moçambique

Desconhecidos mataram durante a última madrugada quatro pessoas no distrito de Nangade, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, disseram hoje à Lusa fontes locais.

Duas das vítimas, uma das quais um docente numa escola local, foram decapitadas por um grupo armado quando seguiam de motorizada por um caminho em terra batida, junto à aldeia de Mwangaza, para participar no arranque do ano letivo.

Na mesma madrugada, um casal foi decapitado quando trabalhava na sua horta, na mesma aldeia, acrescentaram as mesmas fontes.

Desde outubro de 2017, já terão morrido cerca de 150 pessoas, entre residentes, supostos agressores e elementos das forças de segurança.

A onda de violência em Cabo Delgado (2.000 quilómetros a norte de Maputo, no extremo norte de Moçambique, junto à Tanzânia) eclodiu após um ataque armado a postos de polícia de Mocímboa da Praia por um grupo com origem numa mesquita local que pregava a insurgência contra o Estado e cujos hábitos motivavam atritos com os residentes desde há dois anos.

Depois de Mocímboa da Praia, têm ocorrido vários ataques que se suspeita estarem relacionados com o mesmo tipo de grupo, sempre longe do asfalto e fora da zona de implantação das fábricas e outras infraestruturas das empresas petrolíferas que vão explorar gás natural.

No entanto, a proximidade dos mais recentes ataques tem feito com que as obras estejam a decorrer com “segurança reforçada”, disse à Lusa a petrolífera Anadarko, que coordena os trabalhos na península de Afungi, distrito de Palma, Cabo Delgado.