Quatro bombeiros da corporação de Ovar feridos em despiste a caminho de incêndio

Quatro bombeiros da corporação de Ovar ficaram feridos, dois dos quais com gravidade, na sequência do despiste da viatura de combate de incêndios em que seguiam, disse à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

Segundo a fonte, o acidente ocorreu pelas 13:40, nas imediações do quartel dos Bombeiros Voluntários de Ovar, encontrando-se no local vários meios de assistência, nomeadamente a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santa Maria da Feira e ambulâncias da corporação de Ovar.

De acordo com a edição ‘online’ do Jornal de Notícias (JN), o despiste aconteceu “na rua Dr. Nunes da Silva, a cerca de 400 metros do quartel, quando os bombeiros se deslocavam para combater um reacendimento surgido na zona onde, dias antes, ocorreu um incêndio intenso”.

Na sequência do despiste, o veículo colidiu contra uma árvore.