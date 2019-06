Nas Notícias Quase 80 por cento dos portugueses vai passar férias fora de casa Por

O número de portugueses que vai fazer férias fora de casa entre junho e setembro atinge os 77 por cento, o que significa uma ligeira descida face ao período homólogo, revela um estudo do IPDT hoje divulgado.

Segundo este estudo de intenção de férias, que teve o apoio da Soltrópico, “77 por cento dos portugueses fará férias fora de casa no período de junho a setembro deste ano, um valor próximo do apurado em igual período de 2018 (80,4 por cento)”.

Ainda assim, “a expetativa para o gozo de férias é muito positiva com o Algarve a ser o destino de eleição, numa escolha que coloca Portugal no topo das preferências para 40 por cento dos inquiridos”, apontou, em comunicado, o presidente do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT), António Jorge Costa.

No que se refere aos gastos nas férias, as estimativas apontam para uma média de 434 euros, a que corresponde a um gasto unitário de 59 euros por noite, “um consumo semelhante ao de 2018”.

De acordo com os dados do IPDT, entre os inquiridos, dos que optam por viajar para o exterior, 28 por cento elegem a Europa como destino, destacando-se Espanha.

Segundo o estudo, cerca de 44 por cento dos inquiridos declarou que já fez reserva das férias através da internet, sendo a principal motivação para a viagem o sol e o mar (61 por cento), seguindo-se a cultura (12 por cento) e a natureza (9 por cento).

No que se refere ao alojamento, os hotéis de quatro estrelas são a opção favorita para 29 por cento dos inquiridos, seguindo-se as moradias ou apartamentos alugados (18 por cento) e a casa de familiares ou amigos (13 por cento).

Por sua vez, 72 por cento das intenções de férias estão concentradas em estadas até sete noites, sendo que a maioria prefere o mês de agosto para gozar férias.

Este estudo foi elaborado tendo por base 538 questionários, recolhidos entre 10 e 30 de maio.