Motores Boa atuação 'remata' fim de semana positivo de Miguel Ramos na Bélgica

Miguel Ramos terminou na sétima posição a segunda corrida do fim de semana do International GT Open em Spa-Francorchamps, e dessa forma se mantém na discussão do título.

O piloto português, que no sábado tinha conseguido um excelente segundo lugar, esteve novamente em grande nível aos AMG GT3 # 10 da SPS Performance, que mais uma vez dividiu com Fabrizio Crestani.

Com uma ultrapassagem em Les Combes no confronto da véspera ‘na retina’, Miguel Ramos partiu para o confronto de hoje determinado a obter mais um bom resultado. Na qualificação ficou a somente cinco décimas da ‘pole position’, e na corrida tentou sempre dar o seu máximo.

“No arranque passei o McLaren do Saravia na primeira curva e descemos lado a lado para Eau Rouge tendo-me então tocado e empurrado para fora da pista. Tive de ‘levantar o pé’ para não ir aos rails e fiquei com pneus tão sujos, que perdi logo cinco posições nessa primeira volta pois o carro demorou a funcionar”, conta o piloto de Vila Nova de Gaia.

Apesar do empenho, Miguel Ramos não se livrou de um dissabor, que talvez tenha impedido a equipa de chegar a novo pódio: “Mais tarde tive um pequeno mas desagradável problema, pois o instrumento que controla os ‘timings’ dos ‘handicaps’, soltou-se dentro do carro e nas curvas andava de um lado para outro somente apoiado por dois cabos. Ainda perdi algum tempo ao abrandar ligeiramente para o conseguir colocar no sítio”.

“O sétimo lugar da geral soube a pouco, pois hoje sentia-me bem mais competitivo do que ontem. Mesmo assim esta visita a Spa foi bem proveitosa. Mantivemos o quarto lugar, mas agora somente a 8 pontos da liderança, pois não podemos esquecer que à chegada a esta prova, estávamos a 12 pontos de distância”, acrescenta o piloto português.

Miguel Ramos vai para a próxima prova do International GT Open, em Hungaroring (Hungria) a 6 e 7 de julho, na quarta posição do campeonato, a apenas oito pontos dos líderes.