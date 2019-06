Fórmula 1 Quarto lugar na grelha de Daniel Ricciardo “é comparável a uma ‘pole position’” Por

Daniel Ricciardo conseguiu no Grande Prémio do Canadá o melhor resultado da Renault em qualificação desde que regressou como equipa à Fórmula 1, em 2016.

Por essa mesma razão o piloto australiano compara mesmo o seu quarto tempo e lugar na grelha de partida para a corrida de hoje em Montreal com uma ‘pole position’.

Ricciardo elegeu a McLaren como a maior adversária da Renault no meio do pelotão da F1, mas conseguiu deixar Carlos Sainz Jr a um segundo. Mas mais importante do que isso, colocou o R.S.19 # 3 na segunda fila do ‘grid’. Um feito inimaginável antes do fim de semana.

“Uau… Nunca imaginei estar tão contente com um quarto lugar nas qualificações. É um pouco comparável como conseguirmos uma ‘pole position’ para nós. A alegria que senti quando soube que era quarto foi enorme. É genial. Muito bom”, confessou o piloto de Perth.

Daniel Ricciardo confessou também: “Disse à minha equipa para apreciar este momento. Para conseguir o quarto tempo é preciso fazê-lo. Esperei ter várias pessoas à minha chegada às boxes. Sempre apreciei este circuito, que me parecia mais rápido desta vez. Na sexta-feira já não tinha corrido mal, mas hoje foi ainda melhor”.

Sobre o que poderá ser a corrida e os pneus a utilizar, o australiano disse que sempre se pode sonhar, mas pode pensar num bom resultado. “O pódio? Podemos ver longe, mas veremos. Sei que os carros da frente irão partir com pneus médios. A partida poderá ser interessante, mas o ritmo da corrida virá depois e eles serão mais rápidos”, admitiu Ricciardo.