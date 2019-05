Motores Quarto lugar em Hockenheim “soube a pouco” para Miguel Ramos Por

Miguel Ramos, mais uma vez fazendo dupla com o italiano Fabrizio Crestani, encontra-se na quarta posição do campeonato depois da ronda do International GT Open em Hockenheim.

A nona posição conseguida na corrida de sábado, e o quarto lugar obtido no confronto de domingo contribuem para a classificação que a equipa do Mercedes AMG GT3 # 10 ocupa na classificação geral após esta passagem pela Alemanha.

Miguel Ramos que durante todo o fim de semana houve problemas que impediram a equipa de explorar o potencial do carro, que por diversas vezes mostrou poder proporcionar outro tipo de resultados.

“De início estivemos muito competitivos como demonstramos nos primeiros treinos livres de sexta feira, mas o azar bateu-nos várias vezes à porta durante este fim de semana. Na sexta-feira não pudemos rodar muito, devido ao cárter do motor ter partido”, conta o piloto português.

Miguel Ramos relata o que se passou a seguir: “Na qualificação de Sábado não pude usar dois jogos de pneus porque ouve um erro na calibragem dos mesmos. Com apenas 10 voltas dadas na sexta feira, num circuito novo que nunca o GT Open tinha visitado e sem a possibilidade de rodar com o segundo jogo de pneus, não consegui melhor que o 16º lugar na grelha. Mesmo assim na corrida conseguimos recuperar até nono da ‘geral’ e obter dois pontos”.

Para domingo a expetativa da dupla luso-italiana era grande, mas mais uma vez a sorte não quis nada com os pilotos do Mercedes # 10. “Infelizmente na qualificação o Fabrizio só conseguiu fazer uma volta com o primeiro jogo de pneus, pois foi tocado pelo Mclaren do Hahn tendo danificado a suspensão do lado esquerdo e assim não havia nada a fazer”.

“De qualquer modo conseguiu o oitavo lugar na grelha. Na corrida recuperamos até quarto da geral’ depois de uma corrida hiper competitiva e super divertida. Soube a pouco porque acho que hoje tínhamos carro para ganhar, de qualquer modo o resultado permitiu-nos obter mais oito pontos”, vinca Miguel Ramos.

Ainda assim nem tudo foi negativo para o piloto de Gaia: “Neste fim de semana ganhamos 10 preciosos pontos para o Campeonato, estando em 4ºs a somente 2 pontos do terceiro e a 6 pontos do segundo. Em Spa vamos atacar forte”.

A próxima prova do International GT Open terá lugar em Spa-Francorchamps (Bélgica) a 8 e 9 de junho.