Motociclismo Quarto lugar de Fausto Mota em Reguengos foi bom treino para o ‘Dakar’ Por

Fausto Mota terminou na quarta posição o Rally Raid de Reguengos de Monsaraz, primeira prova do Campeonato Nacional da especialidade.

A prova da Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense marcou o regresso do piloto de Marco de Canaveses às competições nacionais, depois de no começo do ano ter estado em destaque no Rali Dakar.

Fausto Mota deslocou-se ao evento alentejano como continuidade da sua preparação para a edição 2020 da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, de modo a treinar a sua navegação, que tão importante vai ser em janeiro quando o ‘Dakar’ se estrear por terras da Arábia Saudita.

Num Rally Raid que contou com vários pilotos consagrados, o piloto marcoense a residir em Espanha conseguiu estar na disputa das posições cimeiras, à imagem do que já havia sucedido no Panafrica Rally em Marrocos, quando terminou no top dez.

Aos comandos de uma nova Husqvarna 350 Fausto Mota concluiu os 413 quilómetros cronometrados da prova de Reguengos de Monsaraz em bom ritmo, preferindo destacar a forma como se preparou para o Rali Dakar do que o quarto lugar conquistado no evento alentejano.

“Esta prova correu muito bem. A mota é nova, ainda não tinha rodado, e no sábado também choveu muito. Com a chuva, o terreno acaba por ficar todo marcado e a navegação por nem existir praticamente nestas condições, mas faz parte. São fatores externos, não os controlamos”, referiu o piloto nortenho.

Para Fausto Mota “foi muito bom poder fazer muitos quilómetros. Foram dois dias muito bons, sem lesões”. E conclui: “Ficámos em quarto nos dois dias. Foi mais um bom treino para o Dakar”.