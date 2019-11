Motociclismo Quartararo garante ‘pole’ na Malásia e Marquez sofre queda aparatosa Por

Fabio Quartararo confirmou com a ‘pole-position’ para o Grande Prémio da Malásia de MotoGP a rapidez que já demonstrara nos treinos de sexta-feira, numa sessão de qualificação marcada por uma queda aparatosa do Campeão do Mundo Marc Marquez.

O francês da SRT Petronas Yamaha, habituado a ser surpreendido noutras ocasiões, foi desta vez aquele que surpreendeu, ao garantir a volta mais rápida nos momentos finais da Q2, quando Maverick Viñales já celebrava aquilo que pensava ser a ‘pole’.

De facto a volta de 1m58,303s realizada por Quartararo veio suplantar em mais de uma décima o registo conseguido por Viñales, que acabou por ser apenas 26 centésimas melhor do que Franco Morbidelli, que na segunda Yamaha da SRT Petronas completa a primeira linha da grelha para a corrida de amanhã em Sepang.

Fabio Quartararo passou grande parte da sessão tentando ‘sacudir’ Marc Marquez do seu ‘cone’ de aspiração, com o espanhol da Honda a não largar a traseira da Yamaha do francês de cada vez que este saía para a pista. Assim o gaulês retardou ao máximo a sua derradeira tentativa para conseguir a ‘pole’.

Mas Quartararo não teve de esperar muito, já que Marquez acabaria por sofrer um espetacular ‘high-side’ na curva dois. O Campeão do Mundo conseguiu levantar-se e sair da cena do incidente pelo ‘seu pé’, mas acabaria apenas com o 11º tempo, que será a sua pior posição de partida desde o Grande Prémio de Itália de 2015.

Quem não cometeu qualquer erro desta vez foi Jack Miller, que garantiu o quarto lugar na grelha e foi o melhor representante da Ducati, dividindo a segunda linha do ‘grid’ com Cal Crutchlow, que conseguiu o seu apuramento para a Q2 através da primeira qualificação, e com Valentino Rossi.

Andrea Dovizioso teve de contentar-se com o 10º lugar na tabela de tempos na segunda Ducati oficial, atrás de Alex Rins, na melhor Suzuki, do seu companheiro de equipa Danilo Petrucci e de Johann Zarco, na segunda das Honda LCR.

Resultado da qualificação

1º Fabio Quartararo (Yamaha) 1m58,303s

2º Maverick Viñales (Yamaha) 1m58,406s

3º Franco Morbidelli (Yamaha) 1m58,432s

4º Jack Miller (Ducati) 1m58,725s

5º Cal Crutchlow (Honda) 1m58,951s

6º Valentino Rossi (Yamaha) 1m59,000s

7º Alex Rins (Suzuki) 1m59,090s

8º Danilo Petrucci (Ducati) 1m59,097s

9º Johan Zarco (Honda) 1m59,139s

10º Andrea Dovizioso (Ducati) 1m59,173s