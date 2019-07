Nas Notícias Quarta-feira com nuvens mas com temperaturas altas Por

O verão continua tímido, em algumas regiões do país, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Apesar desse facto, Bragança, Vila Real, Castelo Branco e Évora apresentarão máximas elevadas.

A previsão do tempo para quarta-feira antecipa nebulosidade matinal, em especial no Centro e Sul, com vento fraco a moderado do quadrante oeste.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia de amanhã terá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, em especial no Centro e Sul, podendo essa nebulosidade persistir em alguns locais do litoral oeste durante o dia.

O vento deve soprar fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste, sendo do quadrante leste no interior Norte até meio da manhã.

A previsão, assinada pela meteorologista Madalena Rodrigues, refere ainda a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

Quanto às temperaturas, o Porto vai variar entre os 17 e os 24 graus e Lisboa entre os 18 e os 27 graus.

As regiões mais quentes serão Bragança, Castelo Branco e Évora, com 33 graus, com Vila Real a chegar aos 32.

Nas mínimas, Évora vai atingir os 13 graus, com Beja nos 14.

Para as ilhas, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com abertas para os Açores, com aguaceiros geralmente fracos durante a tarde, e períodos de céu muito nublado na Madeira, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas até meio da tarde.

As temperaturas devem oscilar entre os 19 e os 24 graus em Ponta Delgada e os 20 e os 25 graus no Funchal.