“Quando fazem as maldades se pensassem que estavam 25 anos presas era horrível, não era?”

Ruy de Carvalho é um dos nomes mais prestigiados da representação e uma das figuras mais acarinhas pelo grande público pelo que tem dado ao mundo do espetáculo seja no teatro ou na televisão. Aos 94 anos, o conceituado ator olha para a vida e deixa um desabafo em jeito de lição aos portugueses que vivem tempos de afastamento físico e solidão.

De passagem pelo programa ‘Casa Feliz’, da SIC, Ruy de Carvalho conversou com Diana Chaves e João Baião e deixou alguns conselhos do alto da sua longa sabedoria, conquistada nos ‘palcos e no ecrã’ da vida.

“O mundo está muito amargurado, muito amargurado. Eu sinto-me infeliz e, sobretudo, estão a acontecer coisas em Portugal que também me estão a deixar infeliz”, confessou Ruy de Carvalho, lamentando que certas situações, que não concretizou mas deixou no ar, vão acontecendo no país.

“Estão a apoiar, como é que vou dizer, aquela palavra que não gostamos, como se chama… Apropriam-se daquilo que não é deles. Burlar, mas isso tem vários nomes. É uma coisa muito má que está a acontecer em Portugal”, declarou o ator, apelando a que se tente levar a vida com equilíbrio e igualdade.

“Temos que nos compensar todos e ficarmos todos numa balança de grande comodidade. Mas há muito gente a viver com muito pouca comodidade e precisamos que vivam.”

Aos 94 anos, Ruy de Carvalho confessou ainda que tem gosto de viver e entende que esse gosto deveria pautar o caminho de todas as pessoas. “Sempre tive uma paixão pela vida. A vida é uma coisa que tem de ser vivida. Viver com intensidade, com felicidade”.

Para o ator, “a tristeza é uma coisa psicológica” e concretiza a sua ideia. “A solidão é uma coisa que, às vezes, desejamos ter, quando queremos repousar. E há aquela que nos obrigam, como estar preso. Quando as pessoas fazem as maldades se pensassem que estavam 25 anos presas era horrível, não era? As pessoas não faziam tantas maldades”.

Ruy de Carvalho entende que é necessário ter vontade de viver e menos maldade nesta vida. E chamou ainda a atenção para o valor da amizade. “Quando há amizade, o amor nunca acaba. Reparem bem nisso”.

Depois de ser surpreendido por alguns amigos, Ruy de Carvalho soltou, sorridente, uma ideia que queria deixar para sempre. “É bom a gente ter amigos. A amizade é uma coisa muito bonita. A amizade é tão bonita como o amor. Quando a amizade sublima é mais forte que o amor.”