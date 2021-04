Desporto “Quando as coisas não correm bem ao FC Porto, há sempre sarilhos e problemas”, lamenta Manuel José Por

Manuel José dirige críticas ao FC Porto, numa análise às incidências do jogo de Moreira de Cónegos.

O ex-treinador entende que o clube da Invicta tem por hábito “arranjar sarilhos” quando os resultados não são os esperados. “Quando as coisas não correm bem há sempre sarilhos e problemas”, diz Manuel José, em declarações à Rádio Renascença.

O ex-treinador salienta que conhece bem o modo de atuar dos responsáveis do FC Poro, depois de desaires, e argumenta que, em caso de derrota, os dirigentes tratam os adversários de forma distinta.

“Deixam de ter adversários e passam a ter inimigos”, aponta Manuel José, criticando ainda a forma como os jogadores do FC Porto costumam atuar nas áreas adversárias, dizendo que estão a procurar grandes penalidades.

“É useiro e vezeiro no FC Porto atirarem-se para o chão”, acusou Manuel José, lembrando o caso específico de Taremi, avançado que tem tido mais minutos na frente portista ao longo da época.

Manuel José refere que não se via o iraniano a ter comportamentos na abordagem à grande área no ano passado, em Vila do Conde, como esta época no FC Porto: “O Taremi não fazia aquilo no Rio Ave.”

Olhando para aquilo que é o jogo e as críticas azuis e brancas, Manuel José não tem dúvidas de que os nortenhos “metem uma pressão tremenda nos árbitros”.

Em relação às polémicas após o apito final de Hugo Miguel, em Moreira de Cónegos, Manuel José salientou que “no FC Porto não é virgem, é crónico”.

E para o treinador, que acabou expulso e está a cumprir uma suspensão, ficam também recados por parte de Manuel José. “Sérgio Conceição é uma questão de feitio, de personalidade”, analisou o ex-treinador.