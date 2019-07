Fórmula 1 “Qualquer coisa danificou o turbo” queixa-se Sebastian Vettel Por

A qualificação do Grande Prémio da Alemanha ‘virou’ um pesadelo para a Ferrari, já que ambos os monolugares tiveram de abdicar da luta pela ‘pole position’ devido a problemas mecânicos.

Para Sebastian Vettel foi um bocado pior do que para Charles Leclerc, já que aconteceu logo na primeira sessão, fazendo com que o alemão parta para a corrida de amanhã do final da grelha, enquanto o monegasco terá de arrancar de 10º.

A ‘Scuderia’ de Maranello tinha outras expetativas em Hockenheim depois de ter dominado os treinos livres de sexta-feira, mas logo na Q1 começaram os problemas e as deceções, com Sebastian Vettel a rumar às boxes e a sair rapidamente do ‘cockpit’ do SF90 # 5. Uma espécie de repetição do que já lhe sucedera nos treinos do Grande Prémio da Áustria.

“Qualquer coisa danificou o turno. Não sei o quê”, desabafou o germânico aos microfones da televisão britânica BBC. “É um sentimento muito amargo. O carro tinha um bom desempenho. Falhamos uma boa ocasião”, queixou-se.

Vettel sublinhou: “Não saberemos nunca se tínhamos hipóteses de chegar à ‘pole’, mas fizemos modificações e as sensações eram ainda melhores. É a vida”.