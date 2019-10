Motociclismo Qualificação do MotoGP na Austrália adiada depois de violenta queda de Miguel Oliveira Por

A qualificação do Grande Prémio da Austrália de MotoGP acabou por ser cancelada devido aos fortes ventos que causaram uma violenta queda de Miguel Oliveira no quarto treino livre.

O piloto português da Red Bull KTM Tech3 não sofreu lesões graves depois de ter ido ao solo na primeira curva do Circuito de Phillip Island, num acidente que se ficou a dever aos fortes ventos que se fizeram sentir no traçado situado a sul de Melbourne.

Miguel Oliveira ainda passou pela clínica do circuito para ser observado, mas não lhe foi diagnosticada qualquer lesão grave. Fica agora por saber se poderá competir na corrida de amanhã, sendo que após a queda o piloto de Almada ficou um pouco tonto embora consciente, com a KTM RC16 # 88 a ficar bastante danificada.

Marc Marquez foi o mais rápido no quarto treino, interrompido pela bandeira vermelha devido à queda de Miguel Oliveira. O Campeão do Mundo rodou em 1m31,185s, ou seja mais lento do que Maverick Viñales na véspera, sendo que o espanhol da Yamaha foi o segundo mais rápido de hoje, a 0,351s do seu compatriota da Honda.

Viñales partirá da ‘pole’ caso a Direção de prova decida não fazer a qualificação amanhã, pois aí a grelha de partida para a corrida será ditada pelos melhores tempos das quatro sessões de treinos livres.

Pol Espargaro, na melhor das KTM que conseguiram completar a quarta sessão, foi o terceiro mais rápido, a 0,411s de Marc Marquez, com Alex Rins, na melhor das Suzuki, e Franco Morbidelli, na melhor das Yamaha da SRT Petronas, a completarem o lote dos cinco mais rápidos.