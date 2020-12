Desporto “Qualificação do FC Porto na Champions dignifica o futebol português”, diz Jesus Por

Treinador do Benfica elogia prestação do FC Porto na Liga dos Campeões, considerando que a qualificação para os oitavos “dignifica o futebol português”.

O treinador do Benfica elogiou ontem a prestação dos campeões nacionais, na fase de grupos na Liga dos Campeões. Na conferência de imprensa de análise ao triunfo dos encarnados diante do Lech Poznan, por 4-0, em jogo da Liga Europa, Jorge Jesus enalteceu a qualificação já garantida pelo FC Porto.

“A qualificação do FC Porto na Champions dignificou o futebol português e a própria a equipa do FC Porto. Penso que toda a estrutura e todos adeptos estão felizes por verem o seu clube passar esta fase de grupos. É bom para o futebol português e melhor ainda para o FC Porto”, resumiu o treinador do Benfica.

Jorge Jesus abordou ainda a necessidade de vitórias dos clubes portugueses nas competições europeias, para melhorar o ranking de Portugal na UEFA, que determina as vagas em provas como Liga Europa e Champions.

No entanto, Jesus indicou que fará poupanças na derradeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, não obstante os pontos para conquistar e um primeiro lugar do grupo ao alcance – sendo que o Rangers está em primeiro lugar e manter-se-á nessa posição se vencer o Lech Poznan, no fecho da fase de grupos da Liga Europa.

O treinador do Benfica explica que o principal objetivo (a qualificação para os 16 avos de final) já está garantida e o técnico necessita de dar minutos de competição a alguns jogadores.

“Com mais uma vitória, temos mais pontos para o ranking da UEFA, que é muito importante. Estamos a chegar perto da França e a distanciarmo-nos da Rússia. Temos um jogo a seguir para o campeonato e, como já fechámos o apuramento, vou rodar a equipa. Quantos mais jogadores estiverem em competição, melhor para o grupo. Ser primeiro ou segundo tem influência no sorteio, mas não se pode ter tudo ao mesmo tempo e temos de fazer escolhas”, explicou.