A interação entre espectadores e a televisão é um fenómeno que vem sendo aprimorado e, ao longo dos tempos, novas formas de aproximar as pessoas nas televisões surgem. Antigamente, fazer uma chamada para a televisão era quase uma epopeia. Mas atualmente, é comum espectadores entrarem em contacto com os canais de televisão em direto.

A tecnologia avançou e também ao nível dos recursos para entrar em passatempos e concursos muitas têm sido as novidades. No seu caso, você sabe distinguir qual a diferença entre as chamadas para números começados por 760 e 761 nas televisões?

Os números que começam por 760 e 761 são usados para que os espectadores possam entrar em televotos, passatempos ou sorteios e concursos que são promovidos na televisão. Também outros meios de comunicação podem abrir canais de chamada neste sentido para ações solidárias ou passatempos também.

760 e 761 são chamadas a que acresce IVA?

Quando fizer uma chamada para um número começado por 760 fique a saber que vai pagar 0,60 euros por chamada, sendo que acresce ainda o valor do IVA à taxa em vigor.

No caso das chamadas para números que começam em 761 irá pagar 1 euros por chamada, não esquecendo que lhe irá ser acrescentada também uma verba relativa ao IVA à taxa legal em vigor.

Esta é, pois, a grande diferença entre uma chamada para um número que começa em 760 e outra que começa em 761.

Quem pode ligar para números começados por 760 e 761?

Todas as pessoas maiores de idade e responsáveis podem efetuar chamadas para os números começados por 760 e 761.

No caso de passatempos ou concursos, estes estão vedados a menores pelo que não adianta tentarem participar porque a lei os impede.

É importante salientar que é possível ligar para números começados por 760 e 761 de qualquer telefone ou telemóvel da rede fixa ou da rede móvel.

Mas é fundamental saber que as chamadas para estes números não estão incluídas nos planos e mensalidades que muita gente tem contratualizado com diferentes operadoras.

Assim, se você tiver um plano com direito a chamadas para redes nacionais, dificilmente estas incluem chamadas para os serviços de 760 e 761. Em todo o caso, convém sempre verificar o seu contrato.

Se o seu plano for pós-pago, a operadora irá remeter-lhe o valor na fatura a enviar oportunamente.

Por outro lado, quem tiver um plano de chamadas e dados pré-pago apenas poderá fazer chamadas para os serviços de 760 e 761 quando tiverem saldo suficiente para a realização destas chamadas.

Seja responsável quando liga para serviços de 760 e 761

O custo das chamadas para os serviços de 760 e 761 costumam pesar na carteira das telecomunicações. Por isso, é essencial seguir uma política de uso responsável do seu telefone ou telemóvel.

Procure estar informado sempre que quer participar num concurso ou passatempo onde terá de ligar para números começados por 760 ou 761.

Consultar os regulamentos é uma boa prática para estar por dentro dos mecanismos legais e da dinâmica dos concursos ou passatempos.

E não se esqueça que se ligar muitas vezes isso poderá acarretar um gasto elevado em telecomunicações.

Posso pedir para me bloquearem contactos com prefixos 760 e 761?

Em casos de pessoas que não consigam resistir à tentação de ligar para contactos com prefixos 760 ou 761 é possível contactar as operadoras para bloquear a possibilidade de se realizarem chamadas para esses números.

Trata-se de uma forma útil de as pessoas que são dependentes deste vício, em alguns casos, de não gastar dinheiro que possa fazer falta.