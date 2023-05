Nas Notícias Quais os cuidados a ter quando se recebem chamadas de números anónimos ou desconhecidos? Por

Saiba o que deve e o que não deve fazer quando atende chamadas com números desconhecidos ou anónimos

Quem tem um telemóvel sabe que acaba por ser comum receber chamadas de números desconhecidos ou até mesmo não identificados. Logicamente, isso não quer imediatamente significar que é alguém com más intenções. Mas essa possibilidade nunca pode ser afastada. Por isso, saiba quais os cuidados a ter quando recebe chamadas de números anónimos ou desconhecidos.

Receber um contacto de um número que você não conhece ou que não está identificado pode simplesmente não representar riscos. Poderá ser uma instituição pública, algum contacto seu que mudou de número ou até mesmo um engano de alguém do outro lado da linha.

E nesse contexto não existem grandes riscos. Porém, nem sempre do outro lado do telefone está alguém com boas intenções. Assim, é necessário acautelar-se a assumir proteções para não cair no ‘conto do vigário’ através do telemóvel ou para evitar o incómodo que algumas chamadas de números desconhecidos ou anónimos podem gerar, de forem insistentes.

O que fazer quando se recebe uma chamada de um número desconhecido?

Poderá não atender e procurar informações a respeito desse mesmo contacto. Desde logo, uma pesquisa em motores de busca como o Google poderá ser uma ajuda preciosa para saber eventualmente a quem pertence aquele contacto.

Pode dar-se o caso de ser alguma empresa que pretende vender bens ou serviços, ou para aferir da sua preferência por alguns produtos que visem ajustes de estratégias de mercado que nada têm de fraudulentas.

Se se tornarem insistentes, poderá bloquear o contacto através do seu telemóvel. Geralmente, essa possibilidade está através das definições do dispositivo móvel.

O que fazer quando se recebe uma chamada de um número desconhecido internacional?

Outra das preocupações que algumas pessoas acabam por ter está relacionada com chamadas de números desconhecidos internacionais.

E tudo porque têm surgido relatos na imprensa de que alguns esquemas fraudulentos têm tido origem em contactos internacionais desconhecidos.

É importante não passar qualquer tipo de informação ou dado via telemóvel quando é contactado por um número desconhecido (seja este nacional ou internacional) ou anónimo.

Não retribua chamadas não atendidas que tenha do estrangeiro, a menos que tenha alguém conhecido ou algum familiar lá por fora. Em todo o caso, a pessoa que lhe tentou ligar, deverá voltar a fazê-lo.

Já há vários anos que a ANACOM, entidade portuguesa para as comunicações, tomou conhecimento “de alegadas fraudes a utilizadores do serviço telefónico móvel, com origem em toques de chamadas de números internacionais desconhecidos”.

A ANACOM alerta constantemente que quando alguém tem uma chamada não atendida de um número desconhecido estrangeiro poderá colocar a hipótese de se tratar de um esquema.

Geralmente, alerta a ANACOM “trata-se apenas de um toque, não dando tempo a quem está do outro lado para atender a chamada. Tipicamente, o número fica registado no telemóvel e o utilizador, se retornar a chamada, fica automaticamente dentro da rede de quem faz este tipo de ataques.”

É fundamental não devolver a chamada e, além disso, estar atento ao saldo no cartão do seu telemóvel e à fatura para perceber se lhe está a ser cobrado algum serviço que não deseja.

No caso de suspeitar de ter caído nas malhas de alguma fraude em redes de telemóvel, faça queixa junto da PSP ou GNR. Poderá também encaminhar essa queixa para o Ministério Público.

Como bloquear chamadas de números anónimos?

Quem recebe chamadas de números anónimos de forma frequente acaba por entrar num estado de stress que não é saudável.

Por isso, nesse contexto, poderá contactar o seu operador de telemóvel e pedir que sejam bloqueadas as chamadas de números anónimos.

Tenha em atenção que, ao fazê-lo, poderá estar não apenas a bloquear o contacto anónimo que efetuou a chamada mas também todos os outros contactos anónimos.

Em alguns smartphones já é possível proceder ao bloqueio de números anónimos sem precisar de contactar a operadora.

É possível fazer queixa a alguma entidade por causa de chamadas de um número anónimo?

No caso das chamadas efetuadas a partir de números anónimos, a insistência poderá ser aborrecida ou este tipo de chamada poderá ser usada para ofender ou ameaçar alguém.

Nesses casos, face à proteção de dados, a sua operadora não tem permissão de lhe fornecer informação a respeito do contacto anónimo. Mas é possível desencadear um mecanismo para travar este tipo de chamadas incómodas.

Já ouviu falar no pedido de anulação de confidencialidade de um número?

O artigo 10.º, n.º 1, da Lei 41/2004 estabelece que é possível fazer um pedido à operadora, por escrito e devidamente fundamentado, por um período de 30 dias, a exigir que seja anulada a confidencialidade de um número.

Essa carta é encaminhada depois pela sua operadora para a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), que terá 15 dias para se pronunciar.

Se assim entender, é ainda possível pela lei que avance com uma queixa-crime junto dos serviços do Ministério Público contra desconhecidos.