Quais as vantagens de tomar banho de água fria?

Tomar banho de água fria tem benefícios para a saúde. Alguns desses benefícios são surpreendentes. Ei-los.

Tomar banho é um hábito de higiene fundamental e que faz parte do nosso dia a dia. Em tempo de calor, um banho de água fria até sabe bem, mas a maioria das pessoas opta por aumentar a temperatura da água assim que os dias começam a arrefecer. No entanto, tomar banho de água fria tem vantagens que não se obtêm quando se usa água morna ou quente.

Quando tomamos banho de água fria, estamos a melhorar as defesas do nosso organismo, que fica também mais alerta. E, acredite, é melhor para a pele e cabelo do que o banho de água quente. Conheça as vantagens de tomar banho de água fria.

Tomar banho de água fria ajuda a perder peso

Tomar banho de água fria é recomendável para quem procura perder peso. Em resposta ao frio, o organismo provoca uma aceleração do metabolismo para originar uma subida da temperatura corporal, o que leva à queima de calorias.

Fortalece o sistema imunológico

O contacto com a água fria provoca uma resposta do organismo que estimula o sistema imunológico, levando assim a um fortalecimento das defesas do organismo. Ao mesmo tempo, torna o sistema linfático mais eficiente, permitindo uma melhor eliminação das impurezas.

Acelera a recuperação muscular

O banho de água fria é especialmente recomendado para depois da prática de exercício físico, pois acelera a recuperação muscular e aliviam a sensação dos músculos doridos.

Dá energia e estimula o despertar

A melhor maneira de ganhar energia para o dia é tomar banho de água fria depois de acordar: Parece difícil passar do quentinho da cama para o frio do banho, mas a verdade é que ajuda o organismo a despertar e liberta a sensação de cansaço matinal. Ao mesmo tempo, um banho de água fria ajuda a aliviar o stress e a ansiedade.

Melhora a circulação sanguínea

O contacto com a água fria provoca um ligeiro aumento da frequência cardíaca e uma contração nos músculos. Em conjunto, estes efeitos melhoram a circulação sanguínea e eliminam a sensação de cansaço.

Previne o aparecimento de varizes

Devido a essa melhoria da circulação sanguínea, os banhos de água fria têm também a vantagem de prevenir o aparecimento de varizes, podendo mesmo ajudar a reduzir o tamanho das que já existem.

Deixa a pele mais firme

Tomar banho de água fria é também um tratamento de beleza, pois ajudam a preservar a elasticidade e a firmeza da pele, enquanto eliminam células mortes e previnem o aparecimento de celulite e estrias.

Dá brilho ao cabelo

Também o cabelo beneficia dos banhos de água fria, pois fica mais brilhante e sedoso, ao mesmo tempo que se previne a queda de cabelo. Mas, atenção: água fria não significa gelada! Se tomar banho com água demasiado fria vai prejudicar a saúde e o aspeto do cabelo.

Aproveite o calor para ganhar o hábito de tomar banho de água fria logo de manhã, mantendo-o mesmo quando o tempo começar a arrefecer. Os benefícios são muitos, começando pela melhoria das defesas do organismo e pela perda de peso e passando pela melhoria do aspeto da pele e do cabelo, enquanto fica mais desperto e enérgico para enfrentar um novo dia.