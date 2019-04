Putin pronto para “restabelecer completamente” relações com a Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou-se hoje pronto para “restabelecer completamente” as relações com a Ucrânia, após a eleição de Volodymyr Zelensky para a chefia do estado ucraniano, desde que tal não aconteça “unilateralmente”.

“Queremos e estamos prontos a restabelecer completamente as nossas relações com a Ucrânia, mas não o podemos fazer unilateralmente”, disse Putin em declarações aos jornalistas em Vladivostoque, onde participou numa cimeira com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

O ator e humorista Volodymyr Zelensky venceu no passado domingo, com mais de 70 por cento dos votos, a segunda volta das eleições presidenciais na Ucrânia, tendo prometido no seu primeiro discurso “relançar” o processo de paz no leste da Ucrânia, onde o conflito com os separatistas pró-russos provocou mais de 13.000 mortos desde 2014.