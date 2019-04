Putin e Kim Jong-un reúnem-se pela primeira vez na quinta-feira em Moscovo

O Presidente russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, reúnem-se na quinta-feira em Moscovo, pela primeira vez, para debater o programa nuclear na Coreia do Norte, indicou hoje um conselheiro russo.

“O nosso Presidente irá debater na quinta-feira com o líder norte-coreano Kim Jong-un”, declarou Yuri Ushakov aos jornalistas.

De acordo com o conselheiro, a reunião dos dois dirigentes terá lugar na cidade portuária de Vladivostoque, na Rússia.

“O encontro irá centrar-se na resolução político-diplomática do problema nuclear na península coreana”, afirmou Ushavok, acrescentando que “a Rússia tem a intenção de apoiar todas as formas possíveis de tendências positivas” na matéria.

A reunião surge num momento em que a Coreia do Norte procura novos apoios internacionais para o seu braço de ferro com os Estados Unidos (EUA).

Este será o primeiro encontro entre os dois chefes de Estado e o conselheiro russo considera ser um “evento chave para as relações bilaterais” entre os dois países.

A última vez que um líder da Coreia do Norte se reuniu com um homólogo russo foi há oito anos, quando Kim Jong-Il (pai do atual dirigente norte-coreano) se encontrou com Dmitri Medvedev, o atual primeiro-ministro russo.

O encontro entre os dois dirigentes surge dois meses após a segunda cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump, em fevereiro, no Vietname, que ficou marcada pelas exigências da Coreia do Norte de um maior alívio de sanções do que aquele que os EUA estavam dispostos a dar pelo desarmamento nuclear.