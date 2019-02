Mundo Putin disse estar disponível para negociar controlo de armas com EUA Por

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que quer relações amistosas com os EUA e que está disponível para voltar a negociar acordos de controlo de armas com Washington.

No discurso anual do estado da nação, hoje no Parlamento russo, Putin esclareceu que não quer confrontos com os EUA e que espera reatar o “bom relacionamento” com o governo norte-americano.

Em janeiro, o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o abandono do tratado de mísseis de curto e médio alcance assinado em 1987, por considerar que Moscovo não respeitava o acordo.

Logo de seguida, Vladimir Putin disse que a Rússia também saída do tratado e considerou “infrutíferas” as negociações para tentar recuperar os termos do entendimento.

Hoje, Putin mostrou-se disponível para voltar às negociações sobre controlo de armamento, apesar de ter voltado a dizer que os EUA têm uma “política destrutiva”, atacando a Rússia com sanções.

E deixou uma ameaça, dizendo que os norte-americanos deviam ter em conta o “alcance e a velocidade” das armas russas, antes de tomar decisões que visem a Rússia.