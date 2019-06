Putin convidou Trump para se deslocar à Rússia em maio de 2020

O presidente russo, Vladimir Putin, convidou hoje o homólogo norte-americano, Donald Trump, para uma visita à Rússia em maio de 2020 para as celebrações do 75.º aniversário da vitória sobre Hitler, declarou o conselheiro do Kremlin Yuri Ushakov.

“Convidámos o presidente norte-americano para nos visitar para o 75.º aniversário da Vitória” na Segunda Guerra Mundial “a 09 de maio do próximo ano”, indicou Ushakov à televisão russa Rocia 24.

Donald Trump, que se encontrou com Vladimir Putin à margem da cimeira do G20 em Osaka, no Japão, reagiu de “modo muito positivo” ao convite, afirmou.

No início das suas discussões bilaterais, o presidente norte-americano louvou as “muito boas relações” com Putin, numa altura em que Washington e Moscovo enfrentam uma crise diplomática devido nomeadamente a divergências sobre a Síria e a Ucrânia, assim como a suspeitas de ingerência russa nas eleições dos Estados Unidos.

Os dois dirigentes não estavam juntos desde a primeira cimeira entre ambos em Helsínquia em julho de 2018, que suscitou controvérsia, com Trump a ser criticado nos Estados Unidos pela sua atitude em relação a Putin, considerada demasiado conciliatória.

O presidente russo também se encontrou com a primeira-ministra britânica, Theresa May, o primeiro destes encontros de alto nível em anos.

As relações entre a Rússia e o Reino Unido degradaram-se fortemente após o envenenamento com um agente neurotóxico do agente duplo Sergei Skripal e da sua filha em Inglaterra em março de 2018, do qual Londres acusou Moscovo, o que este nega.

Sergei Skripal e a filha Yulia estiveram semanas em estado crítico, mas recuperaram. A crise diplomática levou o Ocidente e a Rússia a expulsarem centenas de diplomatas.

May disse antes da cimeira que o Reino Unido iria pressionar no sentido de os dois agentes da secreta militar russa acusados de envolvimento no ataque serem julgados.