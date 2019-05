Fórmula 1 “Pura adrenalina” para Alexander Albon nas ruas do Principado Por

Grande surpresa da segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio do Mónaco, Alexander Albon fez um comentário que pode explicar parte da razão para ter feito uma das melhores voltas ao traçado urbano do Principado.

No meio dos ‘grandes’ Mercedes, Ferrari e Red Bull, o tailandês da Toro Rosso não se intimidou e ‘assinou’ o quinto tempo de quinta-feira. Ter adorado o circuito monegasco pode ter ajudado.

“O traçado é bem fixe. Claro que penso que a corrida o será um pouco menos. Não existe qualquer circuito semelhante. É a pura adrenalina. Eu adoro isto. Ainda há curvas onde me posso aproximar dos rails, mas isso é especial”, afirma Albon.

O piloto da Toro Rosso faz também a comparação com as ocasiões em que correu no Mónaco noutras disciplinas: “Guiei aqui na Fórmula 2 nas duas últimas épocas, mas num F1 tudo se passa mais depressa. Colocaram uma nova superfície de asfalto (em 60% do traçado), por isso certos locais têm ainda bossas, mas continua a dar muito prazer pilotar um F1 aqui. As curvas 3 e 4 (o Casino) são bastante impressionantes graças ao nível de apoios que temos”.

Alexander Albon gostou das sensações que teve no Toro Rosso nos primeiros treinos, mas admite que na qualificação será muito complicado replicar a performance conseguida na quinta-feira. “O carro comporta-se bem. Demos um grande passo em frente entre os dois treinos. Estou bastante confiante atrás do volante, mas estou certo que vamos ser alcançados pelos outros concorrentes nas qualificações. É preciso continuar a forçar o andamento”, acrescentou.