Fórmula 1 “Pude controlar verdadeiramente a corrida” diz Bottas após triunfo em Suzuka Por

Valtteri Bottas garantiu no Grande Prémio do Japão a sua primeira vitória -desde o seu último êxito na Fórmula 1 no Azerbaijão, em abril, depois de uma prova que passou a dominar após um arranque fulminante.

Apesar de partir de terceiro na grelha, o finlandês da Mercedes ‘saltou’ para o comando aproveitando uma certa apatia dos pilotos da Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, no momento da largada.

Bottas encetou então uma ‘cavalgada’ para o triunfo, numa prova onde era quase obrigatório ‘visitar’ as boxes por duas vezes. Só nessas ocasiões foi arredado do comando, antes dos ciclos de ‘pit-stops’ se completarem. E apesar de Vettel o ter tentado a verdade é que o alemão da Ferrari não teve argumentos para contestar a liderança do piloto do Mercedes # 77.

“O meu ritmo era bom. Pude controlar verdadeiramente a corrida”, sublinhou Valtteri após a prova. O finlandês destacou também: “Uma tática de dois ‘pit-stop’ era o cenário ideal. Tudo se desenrolou no sentido certo. Houve alguns retardatários, mas tinha um andamento suficientemente bom para os dobrar facilmente”.

Apesar da manobra da partida se assemelhar com a que teve na Áustria em 2017, onde foi penalizado, Bottas evitou a mesma, mas também lembrou: “Não foi tão bom arranque como aquele de Red Bull Ring, mas fiquei contente por assumir a liderança com ele”.