PSV, com Bruma a titular, perde fora com Willem e soma sexto jogo sem vencer

O PSV Eindhoven, que visita no final do mês o Sporting no grupo D da Liga Europa em futebol, somou o sexto jogo sem vencer e a quarta derrota, ao perder na visita ao Willem, no campeonato holandês.

A formação de Eindhoven saiu derrotada de Tilburgo, por 2-1, em jogo da 13.ª jornada.

O Willem chegou a estar a vencer por dois golos, com um ‘bis’ de Nunnely, aos 07 e 64 minutos, mas o PSV ainda reduziu pelo uruguaio Gaston Pereiro, aos 85 minutos, já depois de ter entrado aos 68 para o lugar do internacional português Bruma.

O PSV, segundo clube com mais títulos na Holanda, com 24, atrás do Ajax (34), segue em terceiro lugar no campeonato, a 11 pontos do emblema rival de Amesterdão.

Na quinta e penúltima jornada da Liga Europa, o PSV visita o Sporting, em jogo agendado para 28 de novembro, às 20:00.

No grupo D, a liderança pertence aos ‘leões’, com nove pontos, seguidos pelos austríacos do LASK Linz e do PSV, ambos com sete. Em último, já sem hipóteses de passar a fase seguinte, estão os noruegueses Rosenborg, sem pontos.