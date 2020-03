Nas Notícias PSP vai estar nas ruas com altifalantes e drones para garantir isolamento Por

A PSP vai reforçar as patrulhas e ter os carros equipados com altifalantes para garantir que as pessoas ficam em casa, anunciou hoje o primeiro-ministro.

À saída do Conselho de Ministros, António Costa explicou que as forças de segurança estão a ser instruídas para adotarem um papel tão “repressivo” quanto “pedagógico”.

A principal responsabilidade cabe à PSP, a força de segurança presente nas principais cidades.

As forças de segurança terão de adotar um comportamento “repressivo” quando alguém que devia estar em quarentena a violar ou para encerrar estabelecimentos cuja atividade não se enquadre nas exceções previstas pelo estado de emergência.

Ao mesmo tempo, o comportamento terá de ser “pedagógico” no sentido de esclarecer a população quanto à forma como deve proceder durante o estado de emergência.

A medida é inédita na democracia portuguesa: restringir a reunião e circulação de pessoas, no sentido de travar o contágio do novo coronavírus, o motivo para ter sido declarado o estado de emergência.

A polícia poderá assim questionar, sem sair do carro patrulha, quem estiver na rua sobre o destino e o motivo da deslocação, podendo dar ordem para recolher caso em caso de não conformidade com as exceções previstas, como a ida a supermercados ou farmácias ou a assistência a familiares.

Em caso de desobediência, as forças de segurança poderão mesmo realizar detenções.

A PSP vai ainda reforçar o uso da videovigilância (nas zonas em que esta já está em vigor) e de drones.

Serão também reforçadas as operações STOP, por parte das forças de segurança.

No Porto, os carros da Polícia Municipal já estão, há dias, a circular com avisos à população, nomeadamente a mensagem “Vá para casa”.

De acordo com o Diário de Notícias, a direção nacional da PSP ‘convocou’ os elementos pré-aposentados a juntarem-se ao efetivo no ativo, de forma a libertar o máximo possível de agentes para as patrulhas.