Nas Notícias PSP sensibiliza alunos para bullying e ciberbullying Por

A PSP realizou 600 ações de sensibilização, ao abrigo do do programa ‘Escola Segura – Bullying e Cyberbullying’. A ação envolveu mais de 14 mil alunos de todo o país.

Uma ação de sensibilização da PSP envolveu mais de 14 mil alunos de diversos estabelecimentos de ensino do país.

De acordo com aquela força de segurança, a ação envolveu 396 polícias, 600 ações de sensibilização, 14 319 alunos e 97 professores e assistentes operacionais de 349 estabelecimentos de ensino.

“Estas ações complementam o esforço de sensibilização da PSP para a prevenção do bullying e do cyberbullying nos sete anos letivos anteriores onde foram realizadas 18 657 ações de sensibilização grupais de prevenção do bullying e cyberbullying que contaram com 426 644 alunos, professores, assistentes operacionais e pais sensibilizados”, explica aquela autoridade.

A PSP vai desenvolver outras iniciativas, adaptadas ao contexto de pandemia, para combater estes problemas.