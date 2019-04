PSP regista 2 mortos, além dos 29 na Madeira, em 922 acidentes na operação Páscoa

Mais de 30 pessoas morreram, a maior parte no acidente ocorrido na Madeira, e 10 ficaram gravemente feridas nos 922 desastres registados pela PSP na operação Páscoa em Segurança 2019, que terminou no domingo.

Segundo os dados da sinistralidade rodoviária divulgados pela PSP, entre 15 e 21 de abril foram registadas 31 vítimas mortais (29 das quais no acidente com um autocarro na Madeira), 10 feridos graves e 281 ligeiros.

Nas 574 operações de fiscalização rodoviária – onde mais de 17.439 veículos foram inspecionados e 3.856 condutores sujeitos ao teste do ar expirado – a PSP detetou 2.787 infrações, a maior parte (727) por condução em excesso de velocidade.

A PSP deteve 75 condutores com taxa de álcool no sangue superior a 1,2g/l e detetou outros 156 com taxa acima do limite legal, mas inferior a 1,2g/l (crime).

Entre as infrações detetadas estão 62 por não utilização de cinto de segurança, 145 por falta de inspeção periódica obrigatória, 52 por condução sem carta e 65 por condução sem habilitação legal.

Além da componente rodoviária, foram ainda detidas 102 pessoas, 38 das quais pró tráfico de droga e 31 no cumprimento de mandados de detenção.

A PSP apreendeu no fim de semana da Páscoa 5.717 doses de cocaína e 3.705 de heroína, além de 798 de cannabis e 2.303 doses de outras drogas, além de oito armas de fogo, 17 armas brancas, 11 outras armas e 183 explosivos.

A operação Páscoa em Segurança 2019 da PSP teve como objetivo a prevenção da sinistralidade rodoviária e deu maior ênfase à segurança junto de centros de diversão noturna e ao desenvolvimento de ações junto dos cidadãos seniores direcionadas para a prevenção da criminalidade.

Segundo a PSP, na Operação Páscoa em Segurança 2019, que envolveu 4.380 polícias em 747 intervenções em todo o país, foram fiscalizados 71 estabelecimentos de diversão noturna no contexto da segurança privada e 109 ações de sensibilização à população sénior.