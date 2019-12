PSP reforça policiamento em época de Natal

A PSP reforçou o policiamento junto de áreas comerciais, transportes públicos e locais de grande concentração de pessoas durante a época de Natal e passagem de ano, indicou hoje aquela força de segurança.

O reforço do policiamento, que se prolonga até 01 de janeiro, insere-se na operação “Polícia Sempre Presente: Festas Seguras 2019-2020”.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública adianta que a estratégia de policiamento para a época de Natal assenta nas áreas de visibilidade, segurança rodoviária e proximidade.

A PSP especifica que vai ser reforçado o policiamento de visibilidade, em especial nas zonas comerciais, terminais rodoferroviários e aeroportuários, zonas históricas e ou de maior concentração turística.

Para tal vão estar mobilizados elementos das várias valências da PSP, como patrulha, trânsito, investigação criminal, Equipas de Intervenção Rápida e Equipas de Prevenção e Reação Imediata, bem como polícias da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente Corpo de Intervenção e Grupo Operacional Cinotécnico.

A PSP destaca que vai ser dada “especial atenção” à fiscalização nas zonas de diversão noturna, tendo sido preparado um plano de reforço de policiamento para garantir “maior visibilidade da presença policial”.

No âmbito da segurança rodoviária, a PSP vai intensificar a fiscalização ao excesso de velocidade, desrespeito da obrigação de parar no sinal vermelho, uso do telemóvel durante a condução, utilização do cinto de segurança, álcool e substâncias psicotrópicas, a circulação em sentido oposto e desrespeito da cedência de passagem nas passadeiras.

De acordo com aquela polícia, as operações de fiscalização rodoviária vão ser “particularmente reforçadas” entre hoje a 25 de dezembro e 27 de dezembro a 01 de janeiro de 2019.