PSP põe termo a festa ilegal com 26 pessoas e detém jovem com arma de fogo

A Polícia de Segurança Pública surpreendeu 26 pessoas que participavam numa festa ilegal, num edifício na Travessa do Chafariz de El-Rei, em Lisboa, tendo detido, na mesma operação, um jovem de 19 anos de idade, por posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa, divulgado hoje, a detenção do suspeito ocorreu pelas 23h50 da passada segunda-feira.

Além do detido, a PSP levantou 26 autos de contraordenação, em virtude da violação das regras que vigoram, em virtude da pandemia. Em causa, uma festa ilegal que juntava 26 pessoas.

“No âmbito do policiamento dedicado à fiscalização das restrições do estado de emergência, foi o suspeito avistado durante uma operação policial para acabar com uma festa ilegal com 26 participantes”, adiantou a PSP.

O suspeito apercebeu-se da presença das autoridades e tentou fugir, mas a PSP procedeu à detenção. A arma que tinha, de calibre 22, estava carregada com uma bala.

O jovem será ouvido por um juiz no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Esse interrogatório judicial determinará as medidas de coação.