Nas Notícias PSP fecha escola em dia de teste para 43 alunos, diretora garante cumprimento da lei Por

A PSP foi hoje chamada a encerrar uma escola em Cascais, quando 43 alunos do 10.º ano se preparavam para fazer um exame. A diretora pedagógica do colégio frisa que a situação estava dentro da lei.

Artur Serafim, comissário da PSP de Lisboa, explicou que houve “várias denúncias anónimas” para a realização de um teste no colégio St. Dominic’s International School, no concelho de Cascais, no dia em que teve início o encerramento das escolas por 15 dias, no âmbito do confinamento.

“Imediatamente fomos para o local e verificámos que estavam na escola 23 alunos e que mais 20 estariam a caminho. Contactámos a diretora e sensibilizámos para a necessidade do cumprimento das medidas. Os pais foram contactados e levaram os alunos para casa”, salientou.

Catarina Formigo, administradora e diretora pedagógica da instituição, considerou tratar-se de “um mal-entendido”, explicando que o confinamento não inibe a realização de testes.

“Devo dizer que os senhores agentes da PSP foram corretíssimos, mas acredito que houve um mal-entendido por parte das autoridades. O decreto do Governo prevê que os alunos possam realizar os testes”, adiantou a responsável, em declarações à Lusa.

A interrupção do exame “causou um grande transtorno nos alunos e nos pais”, pelo que esta situação “deverá ser bem esclarecida”.

“Sempre fomos exemplares no cumprimento da lei. A situação de hoje teve consequências desagradáveis e esperamos que não volte a acontecer”, concluiu Catarina Formigo.

Artur Serafim relatou ainda que, em Cascais, foi identificado um infantário que estava hoje aberto.

“Para estes casos não existe uma previsão de coima e aquilo que resta fazer é sensibilizar os diretores da escola para o cumprimento da lei”, adiantou o comissário.

De acordo com as medidas anunciadas ontem pelo Governo, todas as escolas de todos os níveis de ensino estão encerradas a partir de hoje e durante duas semanas.