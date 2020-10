Nas Notícias PSP e A Pipoca Mais Doce trocam piadas sobre sapatos Louboutins Por

A PSP voltou a demonstrar ter um apurado sentir de humor nas redes sociais, agora num ‘bate-boca’ com Ana Garcia Martins, a blogger conhecida por A Pipoca Mais Doce.

O caso decorreu num post da blogger sobre a arrumação do armário, com a polícia a detetar indícios de crime de “maus-tratos” na foto.

As alegadas vítimas seriam… os sapatos Louboutins, uma marca de luxo e com preços a condizer.

“Estamos a analisar se devemos considerar ‘maus tratos’ o facto de ter deixado os Loubotins ‘de castigo’ virados para a parede”, provocou a PSP, finalizando o comentário com um emoji de um agente.

Ana Garcia Martins reagiu à altura.

“Prendam-me”, desafiou a A Pipoca Mais Doce, alinhando na brincadeira.

As contas da PSP nas redes sociais são reconhecidas de forma geral pela boa disposição, sendo frequentes as interações com figuras públicas.

No Instagram, a polícia segue as contas de personalidades como Cristina Ferreira, Suzana Garcia, Rodrigo Guedes de Carvalho, Bruno Nogueira, Nuno Markl, Pedro Ribeiro e Catarina Furtado, entre outras.