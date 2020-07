Nas Notícias PSP detém 15 pessoas em operação de combate ao tráfico de droga Por

Polícia de Segurança Pública (PSP) detém 15 pessoas, numa operação de combate ao tráfico de droga que decorre no Grande Porto. Aquela força de segurança apreendeu “quantidades substanciais” de droga, bem como armas de fogo e dinheiro.

A PSP deteve 15 pessoas, nesta quinta-feira, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga, que ocorreu no Grande Porto.

“De acordo com dados preliminares, podemos falar em 15 detenções”, resumiu, em declarações à agência Lusa, o comandante da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, comissário Rui Mendes.

A operação policial envolveu 400 operacionais e registou 60 buscas domiciliárias em diversos bairros do Porto (Viso, Pasteleira e Fonte da Moura) e em Vila D’Este (Vila Nova de Gaia).

Em declarações à Lusa durante a operação policial, o comissário Rui Mendes revelou que já tinham sido feitas apreensões de “quantidades substanciais” de droga, bem como “dinheiro e várias armas de fogo”.

De acordo com uma nota do Comando Metropolitano do Porto da PSP, a ação tem como finalidade travar a atividade de “um conjunto alargado de indivíduos que, de forma organizada, se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na área do Grande Porto”.

A PSP ainda está no terreno e só fará um balanço final ao final do dia de hoje.