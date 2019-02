PSP anuncia um detido antes do dérbi entre Sporting e Benfica

Um adepto foi hoje detido por posse de um artefacto pirotécnico, anunciou a subcomissária Ana Carvalho, ponto de contacto da PSP com a comunicação social para o dérbi de futebol entre Sporting e Benfica.

Segundo Ana Carvalho este detido não está relacionado com elementos que se encontravam na caixa de segurança que guiou os adeptos do Benfica até ao Estádio José Alvalade.

“Foi detido do outro lado do estádio [entrada do lado do metro do Campo Grande]. A operação decorreu dentro da normalidade não há mais nada a realçar”, afirmou a subcomissária.

Os adeptos começaram a entrar no Estádio José Alvalade pelas 16:00 horas sendo que o último grupo passou a zona de revista às 16:50 horas, tendo chegado às bancadas cerca de 30 minutos antes o jogo começar.

Um grupo de sensivelmente 50 adeptos afetos ao Benfica ficou retido no exterior do estádio por terem bilhetes para setores diferentes daquele destinado aos ‘encarnados’. Serão realocados no recinto ainda antes do início do jogo.

O Sporting, quarto classificado da I Liga, com 39 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 44, em jogo da 20.ª jornada que é arbitrado pelo portuense Artur Soares Dias.