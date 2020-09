Nas Notícias PSP alerta para email fraudulento Por

A Polícia de Segurança Pública revelou que está a circular um email fraudulento que usa a imagem da própria PSP para solicitar informações sobre alegadas queixas apresentadas pelos destinatários.

Em comunicado, a força policial lembrou que não recorre a tal procedimento.

Na nota, a PSP referiu que “teve conhecimento, por intermédio de diversos cidadãos, da circulação de comunicações via e-mail, aparentemente provenientes desta polícia, com convocatórias de presença e ou a solicitar informação sobre supostas queixas apresentadas pelos destinatários com indicação de um link”.

No alerta, a PSP salientou que os links destes emails fraudulentos constituem esquemas de furto de dados pessoais.

“Reforça-se que os cidadãos devem ter atenção ao conteúdo das comunicações eletrónicas que recebem, ainda que aparentemente possam ser enviadas pela PSP, porquanto há traços que permitem desde logo duvidar da proveniência da comunicação”, acrescentou a força policial.

A PSP frisou também que este tipo de emails costuma ter linguagem incorreta, com erros gramaticais e de sintaxe, e que toda a comunicação oficial tem de estar associada ao domínio @psp.pt.