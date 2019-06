PSI20 sobe 1,75% em dia positivo para bolsas europeias

A bolsa de Lisboa encerrou hoje positiva, com o índice PSI20 a registar uma subida acentuada de 1,75 por cento para 5.072,78 pontos, em linha com as principais bolsas europeias.

A NOS e o BCP lideraram os ganhos, com subidas de 3,75 por cento e de 3,70 por cento, respetivamente, num dia em que só três das 18 cotadas do PSI20 ficaram no ‘vermelho’.

No resto da Europa, Londres subiu 0,41 por cento, Paris 0,51 por cento, Madrid avançou 1,05 por cento, Frankfurt 1,51 por cento e Milão ganhou 1,79 por cento.