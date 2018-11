PSI20 segue em ligeira baixa com BCP a penalizar negociações

A bolsa de Lisboa seguia hoje em ligeira baixa, em contraciclo com as principais congéneres europeias, com as ações do BCP a penalizarem as negociações.

Pelas 09:05, o principal índice da praça de Lisboa, o PSI20, seguia a recuar 0,28 por cento para 4.978,78 pontos, com nove ações a subir, oito a descer e uma inalterada (a Ramada Investimentos).

A REN e o BCP eram as empresas que mais caíam, com perdas de 0,82 por cento e 0,55 por cento para 2,42 euros e 0,25 euros, seguidas da Galp que desvalorizava 0,47 por cento para 14,70 euros.

A EDP seguia igualmente em queda de 0,03 por cento para 3,11 euros.

Do lado dos ganhos, a Corticeira Amorim e a Sonae eram as empresas que mais subiam, valorizando 1,05 por cento e 1,01 por cento para 9,60 euros e 0,90 euros.

A Jerónimo Martins seguia igualmente a avançar 0,47 por cento para 10,70 euros.

Lisboa seguia com tendência contrária às principais bolsas europeias, que estavam hoje em alta, à espera do novo projeto de Orçamento do Estado de Itália para 2019 e de avanços das negociações do Brexit entre Londres e Bruxelas.

O prazo para Itália entregar a Bruxelas o novo projeto de orçamento de Estado para 2019 termina hoje.

O medo de novas tensões comerciais, uma possível desaceleração económica e a previsível subida das taxas de juro nos Estados Unidos em dezembro explicam as fortes quebras registadas em Wall Street na segunda-feira.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1251 dólares, contra 1,1250 dólares na segunda-feira e depois de ter descido para mínimos desde junho de 2017 na véspera.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu hoje em baixa, a cotar-se a 69,44 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,96 por cento do que no encerramento da sessão anterior e depois de ter estado acima dos 85 dólares no início de outubro.