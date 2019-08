PSI20 recupera de dois dias de perdas e sobe 0,33% com Pharol e NOS em destaque

O PSI20 valorizou-se hoje 0,33 por cento para 4.813,74 pontos, em linha com as restantes praças europeias e depois de dois dias de perdas, com a Pharol e a NOS em destaque.

Nas subidas no principal índice da bolsa de Lisboa, a Pharol registou hoje um ganho de 1,89 por cento para 0,11 euros, depois de uma perda de 4,68 por cento na quarta-feira, e a NOS valorizou-se 1,64 por cento para 5,28 euros.

Dos 18 títulos cotados no PSI20, doze valorizaram-se e seis desvalorizaram-se, com as maiores quedas a dizerem respeito aos CTT (3,86 por cento para 1,87 euros) e ao BCP (1,94 por cento para 0,19 euros).

As principais bolsas europeias também terminaram a sessão em alta, com o Footsie 100 de Londres a subir 0,95 por cento, o DAX de Frankfurt 1,16 por cento, o CAC40 de Paris 1,51 por cento, o IBEX35 de Madrid 0,56 por cento e o MIB de Milão 1,90 por cento.