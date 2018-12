PSI20 inicia dezembro em forte alta e em linha com Europa

A bolsa de Lisboa seguia hoje em forte alta, em linha com as congéneres europeias, que estão a reagir à trégua comercial alcançada entre os Estados Unidos e a China este fim de semana, em Buenos Aires, na Argentina.

As duas potências acordaram suspender por 90 dias o agravamento das tarifas norte-americanas para dar tempo a ambos de iniciarem um processo de negociações.

Pelas 08:50, o principal índice da praça de Lisboa, o PSI20, seguia a avançar 1,78 por cento para 5.001,48 pontos, com 17 ações a subirem e uma inalterada (a Ibersol).

A Pharol e a Navigator eram as empresas que mais subiam, com as ações a avançarem 4,11 por cento e 3,40 por cento para 0,19 euros e 3,83 euros.

A Galp seguia a ganhar 2,93 por cento para 14,94 euros, o BCP subia 1,89 por cento para 0,25 euros e a Jerónimo Martins avançava 0,81 por cento para 10,63 euros.

Lisboa seguia em linha com as principais bolsas europeias que estavam hoje em alta, impulsionadas, alem do entendimento EUA/China pela forte subida dos preços do petróleo devido aos sinais de entendimento na OPEP para cortar a produção.