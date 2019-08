PSI20 encerra com ligeira subida de 0,08%

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma ligeira subida de 0,08 por cento no índice PSI20, que passou para 4.857,10 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias terminaram divergentes.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 subiram e seis desceram. A Nos liderou as descidas e caiu 1,68 por cento para 5,26 euros e a Pharol foi a que mais subiu, ganhando 2,45 por cento para 0,12 euros.

Nas maiores subidas, o BCP registou uma valorização de 1,91 por cento para 0,21 euros, os CTT de 1,63 por cento para 1,87 euros, a Ramada Investimentos de 1,61 por cento para 6,30 euros e a Sonae SGPS de 1,57 por cento para 0,84 euros.

Na quarta-feira, a Sonae anunciou que registou 38 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, menos 52,8 por cento em comparação com igual período do ano anterior, o que justificou com o ganho de capital obtido no segundo trimestre de 2018 com a venda da participação na Outsystems.

Com subidas menores, mas ainda acima de 1 por cento terminaram a Altri (5,68 euros), a Sonae Capital (0,62 euros) e a Semapa (12,12 euros).

Com valorizações abaixo de 0,50 por cento ficaram a EDP Renováveis (9,62 euros), a Navigator (3,02 euros), a Corticeira Amorim (9,04 euros) e a EDP (3,37 euros).

Nas principais descidas, a REN caiu 0,79 por cento para 2,51 euros, a Jerónimo Martins perdeu 0,78 por cento para 14,67 euros e a Galp cedeu 0,47 por cento para 12,76 euros.

No resto da Europa, não houve uma direção definida. Milão caiu 0,14 por cento, Frankfurt 0,47 por cento, Paris 0,87 por cento e Londres 1,05 por cento, mas Madrid subiu 0,17 por cento.