PSI20 cede 0,77% em dia de fortes quedas nas bolsas europeias

A bolsa de Lisboa fechou a sessão de hoje em terreno negativo, seguindo a tendência das praças europeias, que terminaram com fortes quedas.

O índice PSI20 recuou 0,77 por cento para 5.088,04 pontos e das 18 cotadas que o integram, 12 desceram, cinco subiram e uma ficou inalterada.

Os índices das principais bolsas europeias registaram descidas mais acentuadas, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado no Twitter a imposição de taxas alfandegárias às importações de aço e de alumínio provenientes do Brasil e da Argentina. Milão perdeu 2,28 por cento, Madrid 2,09 por cento, Frankfurt 2,05 por cento, Paris 2,01 por cento e Londres cedeu 0,82 por cento.

Segundo analistas, depois de Trump ter anunciado as sanções aos dois países sul-americanos aumentam os receios de uma extensão do conflito comercial à Europa.

No PSI20, a Pharol registou a maior queda (-3,40 por cento para 0,10 euros) e a Nos liderou as subidas (0,77 por cento para 4,96 euros).

Nas descidas mais significativas ficaram a REN (-2,17 por cento para 2,71 euros), a EDP (-2,10 por cento para 3,59 euros), a Mota-Engil (-1,94 por cento para 1,87 euros) e o BCP (-1,89 por cento para 0,19 euros).

A Ramada Investimentos e Indústria terminou com uma desvalorização de 1,64 por cento para seis euros e informou hoje, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que celebrou um contrato de liquidez com o Caixa BI, com a duração de um ano, tendo cessado o contrato com o Banco Espírito Santo Investimento, atual Haitong Bank.

O contrato foi celebrado em 29 de novembro “com o objetivo de fomentar a liquidez das ações da Ramada Investimentos admitidas à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon (‘Contrato de Liquidez’)”, refere o comunicado.

A Galp caiu 0,81 por cento para 14,65 euros, a Jerónimo Martins perdeu 0,55 por cento para 14,41 euros e a EDP Renováveis recuou 0,50 por cento para 9,90 euros.

Em sentido contrário, nas principais subidas ficaram os CTT (0,72 por cento para 3,10 euros), a Navigator (0,69 por cento para 3,51 euros) e a Corticeira Amorim (0,55 por cento para 3,51 euros).

Os acionistas da Corticeira Amorim aprovaram hoje em assembleia-geral extraordinária as contas dos primeiros nove meses de 2019 e a distribuição de um dividendo extraordinário de 0,085 euros por ação, num total de 11,305 milhões de euros.

Ainda nas subidas do PSI20, a Sonae SGPS avançou 0,49 por cento para 0,92 euros.