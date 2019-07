PSI20 cai 2,05% em linha com descidas acentuadas na Europa

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a registar uma descida acentuada de 2,05 por cento para 5.029,67 pontos, em linha com as perdas das principais praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 16 ficaram em terreno negativo. A Corticeira Amorim foi a única a subir, somando 0,41 por cento para 9,74 euros, e a Ibersol ficou inalterada em 8,06 euros.

O BCP liderou as descidas e caiu 5,99 por cento para 0,24 euros. O banco anunciou na segunda-feira que registou lucros de 169,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, uma subida em relação aos 150,6 milhões de euros alcançados no mesmo período de 2018.

Nas maiores descidas ficaram ainda os CTT (-3,70 por cento para 1,93 euros), a Mota-Engil (-3,46 por cento para 1,82 euros), a Pharol (-2,65 por cento para 0,15 euros) e a Ramada Investimentos (-2,39 por cento para 6,54 euros).

A EDP recuou 2,01 por cento para 3,31 euros, a REN cedeu 1,99 por cento para 2,46 euros, a Galp desceu 0,99 por cento para 14,01 euros e a Jerónimo Martins baixou 0,75 por cento para 14,61 euros.

No resto da Europa, o dia foi igualmente negativo, Londres caiu 0,52 por cento, Paris perdeu 1,61 por cento, Frankfurt 2,18 por cento e Madrid 2,48 por cento.

As fortes quedas dos mercados foram justificadas por vários fatores: o receio cada vez mais real de um Brexit sem acordo, as ameaças do presidente norte-americano, Donald Trump, de endurecer as suas posições na relação comercial com a China e alguns resultados empresariais dececionantes.

As atenções continuam centradas na reunião da Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano, que termina na quarta-feira e poderá ditar uma descida nas taxas de juro.