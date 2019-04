PSI20 cai 0,49 por cento com Jerónimo Martins e descer dois pontos

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou hoje com uma descida de 0,49 por cento para 5.393,52 pontos, contrariando os ganhos da maioria das bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, seis subiram e 12 desvalorizaram.

A liderar as perdas ficou a Jerónimo Martins, que cedeu 1,99 por cento para 14,50 euros, seguida pela Altri que recuou 1,67 por cento até aos 7,07 euros.

A Semapa e a Mota-Engil também encerraram a sessão com recuos superiores a 1,4 por cento, para 14,64 euros e 2,38 euros, respetivamente.

Já a Pharol cedeu 1,24 por cento para 0,16 euros, enquanto os CTT recuaram 1,03 por cento para 2,68 euros.

Com perdas mais ligeiras encerraram a NOS (-0,91 por cento), a EDP (-0,71 por cento) e a Ramada Investimentos (-0,26 por cento), fechando nos 5,97 euros, 3,36 euros e 7,68 euros, respetivamente.

Os títulos da REN (2,53 euros), da EDP Renováveis (8,87 euros) e da Sonae Capital (0,91 euros) encerraram com perdas muito ligeiras.

Do lado dos ganhos, a Ibersol avançou 1 por cento para 7,98 euros, seguida pela Corticeira Amorim, que valorizou 0,95 por cento até aos 10,64 euros.

A Sonae apreciou 0,61 por cento para 0,99 euros, o BCP somou 0,48 por cento para 0,25 euros, enquanto a Navigator e Galp encerraram com avanços ligeiros de 0,05 por cento e 0,03 por cento até aos 3,97 e 14,99 euros, respetivamente.

No resto da Europa, os principais índices encerraram com ganhos ligeiros, numa sessão em que os investidores reagiram com tranquilidade ao resultado das eleições em Espanha, nas quais o PSOE ganhou, mas não conseguiu uma maioria suficiente para governar sozinho.

Londres valorizou 0,17 por cento, enquanto Paris subiu 0,21 por cento, Madrid somou 0,12 por cento e Frankfurt avançou 0,10 por cento.

A condicionar as negociações nos mercados europeus estiveram também as expectativas em torno da próxima ronda de negociações entre a China e os Estados Unidos sobre tarifas comerciais, que ocorrerá esta semana.

O secretário de Estado do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, parte hoje para Pequim para uma ronda de negociações que pode ser decisiva para o conflito comercial que há dois anos separa a China dos EUA.

Os investidores antecipam também que os responsáveis de política monetária da Reserva Federal norte-americana mantenham as taxas de juros inalteradas na quarta-feira.