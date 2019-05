PSI20 cai 0,38% em dia de perdas generalizadas na Europa

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a baixar 0,38 por cento para 5.098,84 pontos, num dia de fortes descidas nas principais bolsas europeias.

Esta foi a terceira sessão consecutiva do PSI20 em terreno negativo e das 18 cotadas que integram este índice, 12 desceram, cinco subiram e uma ficou inalterada.

As três cotadas do setor do papel lideraram as descidas, com a Navigator a perder 3,80 por cento para 3,39 euros, a Altri a ceder 3,67 por cento para 6,16 euros e a Semapa a recuar 2,57 por cento para 12,90.

No resto da Europa, Milão caiu 2,68 por cento, Frankfurt 1,61 por cento, Paris 1,46 por cento, Madrid baixou 0,87 por cento e Londres 0,51 por cento.