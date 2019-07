PSI20 cai 0,35% com CTT, BCP e NOS a perderem mais de 1%

O PSI20, principal índice da bolsa portuguesa, encerrou hoje a perder 0,35 por cento para 5.174,52 pontos, em linha com as principais praças europeias, com os CTT, BCP e NOS a desvalorizarem mais de 1 por cento.

Dos 18 títulos que compõem o índice, 13 encerraram em baixa, um inalterado (Ramada) e quatro em alta.

A operadora de telecomunicações NOS liderou as descidas, a recuar 1,73 por cento para 5,67 euros, seguida da Ibersol (-1,22 por cento para 8,10 euros), do BCP (-1,19 por cento para 0,28 euros) e dos CTT (-1,16 por cento para 2,04 euros).

Também a perder mais de 1 por cento esteve a construtora Mota-Engil, cujas ações recuaram 1,14 por cento para 1,91 euros.

Do lado dos ganhos, destaque para a Jerónimo Martins, que se valorizou 1,48 por cento para 14,39 euros.

A Semapa, Galp Energia e Altri encerraram em terreno positivo, com ganhos inferiores a 1 por cento.

As bolsas europeias encerraram hoje em terreno negativo, com as perdas a oscilarem entre 0,05 por cento de Londres (FTSE 100) e os 0,54 por cento de Madrid (IBEX 35).

Sensivelmente à mesma hora do fecho da Europa, os mercados acionistas norte-americanos seguiam em terreno negativo.