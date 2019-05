PSI20 acompanha subida das bolsas europeias e soma 0,47%

A bolsa de Lisboa registou hoje uma subida de 0,47 por cento no índice PSI20 para 5.122,59 pontos, acompanhando os ganhos das principais praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 14 subiram e quatro desceram. A Mota-Engil liderou as subidas e avançou 3,83 por cento para 2,17 euros.

Com ganhos expressivos terminaram também a EDP Renováveis (1,98 por cento para 8,76 euros) e a EDP (1,02 por cento para 3,26 euros), depois de ter sido anunciado que a EDP e a francesa Engie vão criar uma parceria para produção eólica no mar.

Nas principais subidas figuram ainda a Jerónimo Martins, que avançou 1,72 por cento para 13,32 euros, os CTT, que avançaram 1,54 por cento para 2,24 euros, a Ibersol, que ganhou 1,50 por cento para 8,10 euros, e o BCP, com um ganho de 1,40 por cento para 0,25 euros.

Com ganhos mais baixos terminaram a Ramada Investimentos (7,70 euros), a Navigator (3,42 euros), a Galp (14,40 euros) e a Corticeira Amorim (10,40 euros).

Nas descidas, a REN foi a que mais perdeu (-5,08 por cento para 2,43 euros), seguida da NOS (-0,76 por cento para 5,84 euros), da Sonae Capital (-0,56 por cento para 0,88 euros) e da Sonae SGPS (-0,44 por cento para 0,90 euros).

As principais bolsas europeias terminaram com ganhos que oscilaram entre 0,25 por cento de Londres e 0,85 por cento de Frankfurt, numa altura em que os mercados mundiais mostram algum alívio por ter diminuído a tensão entre Estados Unidos e China, as duas maiores economias mundiais.

Os Estados Unidos anunciaram na segunda-feira à noite que suspenderam por três meses a aplicação de sanções à empresa de telecomunicações chinesa Huawei, que vai assim poder continuar a utilizar componentes e programas informáticos norte-americanos antes da aplicação efetiva das sanções.